Події

11:32 15.04.2024

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

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Чотири людини загинули внаслідок обстрілу міста Сіверська Бахмутського району Донецької області в неділю ввечері, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері - зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше він повідомив про одного загиблого в неділю під обстрілами жителя Донецької області - у селищі Очеретиному Покровського району. Загалом, за словами Філашкіна, за минулу добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкоджено понад 20 житлових будинків, зокрема п'ять багатоповерхових.

Теги: #обстріл #донецька_область

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