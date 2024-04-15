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10:55 15.04.2024

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

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США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

Вашингтон і Лондон у п'ятницю, 12 квітня, заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва й заборонили імпорт цих металів до США та Великої Британії, повідомило Reuters.

Росія є великим виробником алюмінію, міді й нікелю. Російські великі виробники металів "Русал" і "Норнікель" не відразу відповіли на прохання Reuters про коментар, як і посольство Росії у Вашингтоні.

Міністерство фінансів США заявило в п'ятницю, що вжиті заходи заборонять Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME) приймати нові партії алюмінію, міді та нікелю російського виробництва.

"Біржі металів відіграють центральну роль у сприянні торгівлі промисловими металами в усьому світі", - йдеться в заяві міністерства фінансів.

Заходи Великої Британії та США звільнять наявні запаси російських металів на цих світових біржах, щоб ними можна було торгувати та вилучати, щоб звести до мінімуму ризик для стабільності ринку, йдеться в заяві Великої Британії.

Запаси алюмінію на складах, зареєстрованих на Лондонській біржі металів, у березні на 91% складалися з російської сировини, що не змінилося порівняно з попереднім місяцем, показали дані LME в середу.

Висока частка металу російського походження в запасах на LME викликає занепокоєння у деяких виробників, що конкурують з російським "Русалом", і у деяких західних споживачів, які уникають російського металу після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Частка запасів міді російського походження зросла в березні до 62% з 52% попереднього місяця, а частка російського нікелю - до 36% з 35% за той самий період, йдеться в повідомленні LME.

Теги: #сша #санкції #велика_британія

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