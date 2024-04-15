Росіяни за добу втратили 770 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів, 6 танків, 31 бронемашину, 41 артсистему, 31 БПЛА, а також 54 од. авто та одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 454420 (+770) осіб, танків - 7180 (+6) од, бойових броньованих машин - 13796 (+31) од, артилерійських систем - 11593 (+41) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 758 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31), крилаті ракети - 2092 (+3), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51) од, спеціальна техніка - 1908 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.