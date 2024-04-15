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07:06 15.04.2024

Росіяни обстрілювали сім громад Сумської області, є жертва

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Росіяни обстрілювали сім громад Сумської області, є жертва

Російські війська за добу здійснили 19 обстрілів прикордонних територій у 7 громадах Сумської області, унаслідок чого в одній із них загинула одна людина, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, у Краснопільській ОТГ здійснено артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), удари дроном-камікадзе FPV (2 вибухи). Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

По Білопільській ворог гатив з артилерії (9 вибухів) і мінометів (11 вибухів). У Середино-Будській зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів), пуски ракет НАР (6 вибухів). У Юнаківській був обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).

На територію Великописарівської росіяни скинули 10 мін. Також був артобстріл (1 вибух). У Хотинській проведено мінометний обстріл (2 вибухи). По Есманьській ворог вдарив із мінометів (5 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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