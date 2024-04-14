Унаслідок ворожого удару по Слатину на Харківщині поранено мирну жительку

ЗС РФ завдали удару двома керованими авіабомбами в районі Слатина, постраждала мирна мешканка, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру, повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації (Харківська обл.) В'ячеслав Задоренко.

"Унаслідок обстрілу осколкових поранень у спину дістала місцева жителька 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено щонайменше 3 приватні та 2 багатоквартирні будинки. Додаткова інформація встановлюється", - написав Задоренко у телеграм-каналі.