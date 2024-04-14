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11:31 14.04.2024

Удари Ірану по Ізраїлю аналогічні комбінованим ударам, які Росія завдає по Україні - ISW

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Удари Ірану по Ізраїлю аналогічні комбінованим ударам, які Росія завдає по Україні - ISW

Комбіновані удари дронами і ракетами з боку Ірану по Ізраїлю схожі на удари, які Росія неодноразово завдавала по території України, намагаючись визначити оптимальний спосіб прорвати протиповітряну і протиракетну оборону західного зразка, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Цей іранський підхід повторює російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних пробити американські та європейські системи протиракетної та протиповітряної оборони", - вважають аналітики ISW.

У звіті в соцмережі Х зазначають, що іранська ракетно-безпілотна атака на Ізраїль демонструє, що Іран навчається в росіян і хуситів розробляти дедалі небезпечніші й ефективніші удари, метою яких є як Ізраїль, так і США.

Метою поєднання іранських безпілотників та крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю є збивання з пантелику та виведення з ладу ізраїльської протиповітряної оборони. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил у Лівані та Ємені.

Іран також засвоїв уроки з атак хуситів, спрямованих на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Хусити використовували комбінації іранських дронів і ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони США, що дало змогу Ірану і хуситам протестувати і вдосконалити свої ударні комплекси.

"Продовження використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможе Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю вдосконалити використання цих систем проти Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів. США та їхні союзники і партнери стикаються з дедалі більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають одне одному і вчаться одне в одного", - вважають в ISW.

Теги: #ізраїль #іран #isw

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