Силами оборони вночі знищено десять із десяти ударних БПЛА на території Харківської області

Силами оборони в ніч на 14 квітня знешкоджено 10 із 10 ударних БПЛА на території Харківської області, повідомляють Повітряні сили ЗС України в неділю вранці.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу "Shahed" з Курської області (РФ), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з тимчасово окупованої території Донецької області" - сказано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що всі "Шахеди" збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил і мобільними вогневими групами Сил оборони України.