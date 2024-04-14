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06:52 14.04.2024

Республіканці в Палаті представників США обіцяють проголосувати за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану

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Республіканці в Палаті представників США обіцяють проголосувати за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану

Керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що голосуватиме наступного тижня за законопроєкт про підтримку Ізраїлю після того, як Іран здійснив повітряну атаку, повідомляє Politico.

"У світлі невиправданого нападу Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня відмовиться від раніше оголошеного законодавчого графіка і натомість розгляне закон, що підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран і його терористичних довірених осіб", - йдеться в заяві лідера більшості Стіва Скалізе.

Водночас не уточнюється, за який закон голосуватиме Палата представників і чи означає це ширший пакет, який поєднуватиме фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

 

 

 

Теги: #сша #ізраїль #допомога

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