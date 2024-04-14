Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, практично всі ракети були перехоплені системою протиракетної оборони (ПРО) Arrow, повідомив представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

Хагарі заявив, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши невеликої шкоди військовій базі.

За його словами, більшу частину ракет було перехоплено системою ППО великої дальності Arrow. Ракети в основному були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Крім того, винищувачі збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників.

Хагарі зазначив, що загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 повітряних цілей.