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03:38 14.04.2024

Байден: Наша прихильність безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану - непохитна

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Байден: Наша прихильність безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану - непохитна

 Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з командою національної безпеки, щоб обговорити інформацію про атаку Ірану на Ізраїль.

"Я щойно зустрівся зі своєю командою національної безпеки, щоб отримати оновлену інформацію про напади Ірану на Ізраїль. Наша відданість безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану і його довірених осіб непохитна", - написав він у соцмережі X.

Як пише CNN, за словами представника Білого дому, зустріч президента США Джо Байдена з командою національної безпеки в Ситуаційній залі наразі завершено. За словами чиновника, група може знову зібратися пізніше.

Теги: #сша #ізраїль #іран

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