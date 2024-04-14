Події

02:32 14.04.2024

У багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі зафіксовано вибухи в небі, ймовірно, працював "Залізний купол" - ЗМІ

1 хв читати
У багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі зафіксовано вибухи в небі, ймовірно, працював "Залізний купол" - ЗМІ

 Вибухи в небі зареєстровано в багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі, зокрема, повідомляють про звуки вибухів над Тель-Авівом, які, судячи з усього, були роботою ізраїльської ППО, повідомляє CNN у ніч на 14 квітня.

Також повідомляють про вибухи в районах Беер-Шеви, Мертвого моря і Хеврона на Західному Березі, а також на Голанських висотах на кордоні із Сирією.

За даними CNN, перехоплення "Залізного купола" відбулися ще в кількох місцях.

Перехоплення спостерігалися над Ханатоном, який розташований на півночі Ізраїлю на схід від Хайфи; поблизу Назарета; біля Модіїн-Маккабім-Реут; і Цфат, недалеко від Голанських висот.

Сирени лунають у багатьох частинах Ізраїлю, коли активується протиповітряна оборона, зазначає CNN.

Теги: #ізраїль #іран #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:44 14.04.2024
Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю - ЗМІ

Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю - ЗМІ

01:05 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

00:28 14.04.2024
США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет - ЗМІ

США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет - ЗМІ

23:53 13.04.2024
ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

23:10 13.04.2024
Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

22:36 13.04.2024
Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

20:49 13.04.2024
ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

18:35 13.04.2024
Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

14:47 13.04.2024
Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

21:11 12.04.2024
"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В КИЄВІ ТА БІЛЬШІЙ ЧАСТИНІ ОБЛАСТЕЙ

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, є поранені

Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині"

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

Росіяни обстрілюють Донецьку область, є загиблі - голова ОВА

У ЗС України з'явилися підрозділи, що спеціалізуються на наземних дронах - Сухаревський

Росіяни обстріляли Новокаховську громаду, постраждали двоє людей - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА