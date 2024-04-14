У багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі зафіксовано вибухи в небі, ймовірно, працював "Залізний купол" - ЗМІ

Вибухи в небі зареєстровано в багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі, зокрема, повідомляють про звуки вибухів над Тель-Авівом, які, судячи з усього, були роботою ізраїльської ППО, повідомляє CNN у ніч на 14 квітня.

Також повідомляють про вибухи в районах Беер-Шеви, Мертвого моря і Хеврона на Західному Березі, а також на Голанських висотах на кордоні із Сирією.

За даними CNN, перехоплення "Залізного купола" відбулися ще в кількох місцях.

Перехоплення спостерігалися над Ханатоном, який розташований на півночі Ізраїлю на схід від Хайфи; поблизу Назарета; біля Модіїн-Маккабім-Реут; і Цфат, недалеко від Голанських висот.

Сирени лунають у багатьох частинах Ізраїлю, коли активується протиповітряна оборона, зазначає CNN.