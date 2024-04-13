Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 пункту управління противника, повідомляється в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України, опублікованій у фейсбуці станом на 18.00 суботи.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, українська авіація вдарила по 2 наземних станціях управління БПЛА і 1 зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.