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18:54 13.04.2024

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

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ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

У травні в Україні почне роботу "Залізний полігон", на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності, розповів заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко.

За його словами, це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром).

"Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик (виробу - ІФ-У), а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів", - сказав Лебеденко журналістам у суботу.

За його словами, на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. При цьому, комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

"У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон - ІФ-У) почав працювати", - сказав Лебеденко.

Він також зазначив, що чинна система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

Теги: #зброя #зсу #мінстратегпром

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