Події

18:32 13.04.2024

Росіяни обстріляли Новокаховську громаду, постраждали двоє людей - ОВА

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Російські окупанти обстріляли село Козацьке Новокаховської громади, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Постараждали двоє місцевих жителів. Обом чоловікам по 42 роки. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні. В одного потерпілого - травма стегна. В другого - уламкові поранення потилиці, спини, рук та ніг", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Теги: #обстріл

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