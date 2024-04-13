Росіяни обстріляли Новокаховську громаду, постраждали двоє людей - ОВА

Російські окупанти обстріляли село Козацьке Новокаховської громади, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Постараждали двоє місцевих жителів. Обом чоловікам по 42 роки. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні. В одного потерпілого - травма стегна. В другого - уламкові поранення потилиці, спини, рук та ніг", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.