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16:52 13.04.2024

Кабмін України передав в управління парку "Межигір'я" рухоме майно, розташоване на території парку

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Кабмін України передав в управління парку "Межигір'я" рухоме майно, розташоване на території парку

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передання в управління державній установі "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", активів, на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, ідеться про рухоме майно, що розташоване на території парку, зокрема таке, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку.

Теги: #межигіря

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