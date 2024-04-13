Кабмін України передав в управління парку "Межигір'я" рухоме майно, розташоване на території парку

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передання в управління державній установі "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", активів, на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, ідеться про рухоме майно, що розташоване на території парку, зокрема таке, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку.