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19:21 22.04.2024

У травні державний парк-пам'ятку "Межигір'я" відкриють для відвідувачів

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У травні державний парк-пам'ятку "Межигір'я" відкриють для відвідувачів

У травні парк-пам'ятку "Межигір'я", повернуту у державну власність, відкриють для відвідувачів - уперше за десять років усі зароблені кошти спрямують до держбюджету, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Парк-пам'ятка "Межигір'я" готується до офіційного відкриття туристичного сезону, який стартує в травні. Уперше за десять років усі зароблені кошти спрямують до державного бюджету, тобто на підтримку Збройних сил України. Наразі триває фінальний етап оформлення документів", - ідеться в повідомленні Мінприроди.

Як повідомляється, дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.

"Нагадаємо, що торік Верховна Рада України ухвалила закон, яким було створено державну установу "Межигір'я" і який повернув у державну власність 138,6 гектара землі. Це рішення започаткувало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, схожого до парку "Феофанія", - наголошується в повідомленні Мінприроди.

Окрім цього, в повідомленні зазначається, що "нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив рішення щодо передачі в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Йдеться про картини, автомобілі, меблі, техніку, обладнання тощо. Це, нарешті, відкрило можливості для 100% повернення "Межигір’я" у державну власність"".

До цього з 2014 року за збереження майна парку відповідала громадська організація "НПУ "Межигір'я". Після ухвалення у 2023 році закону про створення Парку-пам'ятки "Межигір'я", усі права на майно та земельні ділянки було передано спеціальній адміністрації Парку-пам'ятки "Межигір'я", яка тепер керує ними в межах державного управління.

 

 

Теги: #парк #межигіря

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