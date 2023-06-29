Рада має намір підтримати створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

Верховна Рада має намір підтримати пропозицію уряду щодо перетворення резиденції президента Віктора Януковича, який утік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

За відповідний урядовий законопроєкт №9354 у першому читанні проголосували 243 народних депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Як повідомлялося, законопроєкт передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Законопроєкт також пропонує організувати спеціальну адміністрацію парку-пам'ятки "Межигір'я" у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Межигір'я" - колишня резиденція Януковича в с. Нові Петрівці (Вишгородський р-н Київської обл.).

Суд заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Він переховується в Російській Федерації.