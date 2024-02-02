РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

Російські окупаційні війська в четвер, 1 лютого, скинули авіабомби на пам'ятку національного значення Кам'янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця", повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю", - заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зазначається, що на рахунку РФ уже понад 120 пошкоджених або зруйнованих пам'яток національного значення.

"Культурний об'єкт, що знаходиться в Херсонській області, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини 18 століття.

Повідомляється, що відео обстрілу Кам'янської Січі з'явилося в російських телеграм-каналах. На кадрах видно, як під час обстрілу культурний об'єкт зазнав трьох потужних вибухів. Зокрема, перший стався на місці розташування колишньої Кам'янської Січі, а саме - на території господарського передмістя Січі, де впродовж багатьох років здійснювали розвідувальні та дослідницькі роботи співробітники заповідника "Хортиця".

Другий приліт стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки (зернотерки, гармани тощо) у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі, побудованих у 2009 р. Також в цьому місці розташовується грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова, зазначила пресслужба.

Кам’янська Січ — один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 ст.