Посол США в Україні закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні

Для інтересів США життєво важливо, щоб РФ не змогла захопити Україну, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Щодня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати за допомогу Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням. Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності", - наголосила Брінк, повідомляє пресслужба посольства США в телеграм-каналі.