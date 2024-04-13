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16:21 13.04.2024

Посол США в Україні закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні

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Посол США в Україні закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні

Для інтересів США життєво важливо, щоб РФ не змогла захопити Україну, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Щодня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати за допомогу Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням. Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності", - наголосила Брінк, повідомляє пресслужба посольства США в телеграм-каналі.

Теги: #сша #допомога_україні #брінк_бріджит

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