"Укрпошта" випустила марки з українською зброєю

"Укрпошта" випустила поштові марки "Зброя перемоги. Made in UA". У поштовому блоці шість марок, на кожній з яких зображено новітню українську зброю, повідомляє пресслужба компанії в суботу.

Марки містять благодійну складову, тож 30 гривень з кожного поштового блоку буде спрямовано на допомогу силам безпеки та оборони країни.

"Мільйони українських громадян і десятки тисяч підприємств постраждали від російської агресії. Серед них - понад дві тисячі втрачених, пошкоджених і зруйнованих приміщень Укрпошти. Ми з радістю допоможемо виставити рахунок ворогу та посприяємо його миттєвому відправленню. Укрпошта організовує благодійний збір для військових з кожної марки, щоб підтримати наші сили безпеки і оборони та прискорити Перемогу. Наша українська зброя - це найкращий спосіб захистити українців від ворога", - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На поштовому блоці "Зброя перемоги. Made in UA" зображено сучасну зброю, розроблену та виготовлену в Україні, яка щодня допомагає зупиняти ворожу навалу: розвідувальний безпілотний комплекс "Shark"; ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий"; один із найбільших FPV-дронів "Ескадрон"; самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана"; бронеавтомобіль "Козак"; морський дрон MAGURA V5.

Уточнюється, що тираж поштового блоку - 120 тис. екземплярів. 13 квітня, у день введення в обіг поштового блоку "Зброя Перемоги. Made in UA", продукцію випуску можна буде придбати в поштамтах міст - обласних центрів, а також онлайн у Поштовому маркеті, пізніше продукція також з'явиться у відділеннях поштового зв'язку.