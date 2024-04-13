ЗС України за добу ліквідували 1030 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1030 осіб особового складу ворога, 23 танки, 47 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 40 БПЛА, 1 крилату ракету, 62 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 452760 (+1030) осіб, танків - 7169 (+23) од, бойових броньованих машин - 13745 (+47) од, артилерійських систем - 11518 (+32) од, РСЗВ - 1045 (+3) од, засоби ППО - 756 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40) од, крилаті ракети - 2088 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15396 (+57) од, спеціальна техніка - 1893 (+5)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

Дані уточнюються.