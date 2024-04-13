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06:10 13.04.2024

США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

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США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

Китай допомагає Росії здійснювати найбільшу військову експансію з радянських часів, нарощуючи продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для війни проти України, йдеться в американській оцінці, повідомляє The Guardian.

Американські чиновники сподіваються, що оприлюднення даних розвідки спонукає європейських союзників чинити тиск на Китай, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушає до Пекіна цими вихідними, а міністри закордонних справ країн G7 зустрічаються наступного тижня в Італії.

Оголошуючи про висновки США, офіційні особи заявили, що Китай допомагає Росії у виробництві безпілотників, космічних засобів та експорті верстатів, необхідних для виробництва балістичних ракет.

Китай став ключовим фактором у відродженні російської оборонно-промислової бази, "яка в іншому зазнала значних невдач" після вторгнення Росії в Україну, заявив журналістам на умовах анонімності високопоставлений американський чиновник.

"Росія проводить найамбітнішу оборонну експансію з часів СРСР і в більш стислі терміни, ніж ми вважали можливим на початку цього конфлікту", - сказав чиновник.

"Ми вважаємо, що один із найкардинальніших кроків, який ми можемо зробити наразі для підтримки України, - це переконати КНР припинити допомагати Росії у відновленні її військово-промислової бази", - сказав чиновник.

"Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без допомоги КНР", - сказав він.

Американські чиновники заявили, що Китай надав понад 70% верстатів на суму $900 млн, які, ймовірно, використовувалися для створення балістичних ракет, імпортованих Росією в останньому кварталі 2023 року.

Вони також заявили, що 90 % російської мікроелектроніки, використовуваної для виробництва ракет, танків і літаків, минулого року було імпортовано з Китаю.

США неодноразово застерігали Китай від підтримки Росії, і китайські та американські офіційні особи кажуть, що Пекін відмовляється від прямих постачань зброї Росії, яка звернулася до Північної Кореї та Ірану, що перебувають під жорсткими санкціями, щоб поповнити свої запаси зброї.

Очікується, що держсекретар Ентоні Блінкен наводитиме докази на користь зв'язків Китаю з Росією, зустрічаючись із провідними дипломатами інших індустріальних демократій на переговорах G7 у Капрі, Італія.

Блінкен також планує відвідати Китай найближчими тижнями після поїздки міністра фінансів Джанет Єллен. Адміністрація сподівається, що такий діалог, включно з нещодавньою телефонною розмовою між Байденом і головою КНР Сі Цзіньпіном, допоможе стримати напруженість у відносинах між двома найбільшими економіками світу, але американські чиновники наголосили, що й далі тиснутимуть на побоювання.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив цього тижня, що стабільність Європи є головним історичним інтересом США і що вони вимагатимуть від Китаю звіту, якщо Росія доб'ється успіхів.

Теги: #рф #сша #китай

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