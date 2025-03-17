Інтерфакс-Україна

Події

14:49 17.03.2025

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

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Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі. Зміцнення армії – це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Теги: #гнатов_андрій #генштаб #зеленський

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