Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи в Україні", прокоментувала переговори між США та Україною у Саудівській Аравії речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе і довгострокове рішення, прийнятне для всіх сторін. Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи в Україні", - заявила Мао на регулярній пресконференції у вівторок.