Події

18:57 11.03.2025

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

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Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи в Україні", прокоментувала переговори між США та Україною у Саудівській Аравії речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе і довгострокове рішення, прийнятне для всіх сторін. Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи в Україні", - заявила Мао на регулярній пресконференції у вівторок.

Теги: #саудівська_аравія #китай #сша

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