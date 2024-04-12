Дуже великі об'єкти неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами без ППО - голова Агентства відновлення

Дуже великі об'єкти, як-от Трипільська ТЕС, неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами, без застосування засобів протиповітряної оборони, вважає голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Що стосується об'єктів "Центренерго", Агентство відновлення не було залучене до їх захисту, зокрема Трипільської ТЕС. При цьому слід зазначити, що Трипільська ТЕС - це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідних засобів ППО, думаю, неможливо", - написав він для видання NV Бізнес.

За його словами, агентство працює над спорудами лише для частини енергетичних об'єктів розподільчої мережі - другим і третім рівнем захисту від дронів і ракет.

"І під час останніх масованих обстрілів по деяких із них були влучання. Але зведені нами захисні споруди показали свою ефективність - усе захищене нашими спорудами обладнання вціліло. І, до речі, саме за рахунок цього нашим колегам-енергетикам вдається в досить стислі строки відновити постачання електроенергії в найбільш постраждалих містах і регіонах", - зазначив Найєм.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Наразі "Центренерго" втратило 100% генерації: 22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.