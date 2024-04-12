Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад закликав учасників проявити максимальну солідарність з найбільш постраждалими від російських атак регіонами.

"Мобілізація - це не лише про Сили оборони, це про максимальну віддачу органів влади. Єдність – понад усе. Нам усім важко. Війна прийшла всюди, але Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя - їм і їхнім областям зараз найважче. І я закликаю вас проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими регіонами", - заявив він.

За словами Єрмака, "маємо доводити до всіх простий меседж: в українців одна мета - громадська підтримка. Це фактор стійкості країни. Це потужний інструмент консолідації міжнародної допомоги".

Глава Офісу президента також зазначив, що ключовими складовими перемоги України є підтримка воїнів та реабілітація ветеранів, безпека населення й захист критичної інфраструктури, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності управління, євроінтеграція.

"На міжнародному рівні це два провідні треки. Безпекові гарантії для України на шляху до повноцінного членства в НАТО та впровадження Формули миру президента Зеленського. Станом на сьогодні ми уклали вже дев’ять двосторонніх безпекових угод. І робота триває", - сказав він.

Говорячи про майбутній Саміт миру, який відбудеться 14-15 червня у Швейцарії, Єрмак зазначив, що Україна розраховує на участь у цьому заході близько сотні голів держав та урядів, оскільки "це визначатиме нашу спроможність в подальшому протистояти агресору й далі розвиватися".

Він також закликав учасників Конгресу місцевих та регіональних влад "взяти максимум користі із засідання конгресу, але тут одна умова - повна самовіддача від кожного 24 на 7".

Як повідомлялося, чергове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбувається у Чернівцях. У ньому беруть участь 160 членів конгресу, зокрема 78 очільників міст, сіл і селищ, ще понад 1500 учасників приєдналися онлайн.