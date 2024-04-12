Події

18:55 12.04.2024

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, щонайменше один загиблий та один поранений - обладміністрація

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Жителька селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області загинула внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, ще один житель зазнав поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше один загиблий і один поранений - такі наслідки обстрілу Нью-Йорка. Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері - убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження. На місці працюють рятувальники і парамедики, надають всю необхідну допомогу потерпілому", - написав Філашкін у телеграмі.

Теги: #обстріл #донецька_область

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