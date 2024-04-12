Генштаб ЗСУ продовжує планову ротацію підрозділів, які перебувають у районах бойових дій від початку вторгнення

В Україні триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що таке рішення вдалося ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі в бойових діях. Тисячі військовослужбовців, які вивільнилися, були направлені в бойові частини.

"Цей процес триватиме і далі", - зазначають у Генштабі.