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17:46 12.04.2024

Шольц попередив Іран про неприпустимість військових акцій проти Ізраїлю

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Шольц попередив Іран про неприпустимість військових акцій проти Ізраїлю

Канцлер ФРН Олаф Шольц у п'ятницю заявив, що вжив усіх доступних заходів, щоб переконати Іран не застосовувати сили щодо Ізраїлю.

"Усю цю ситуацію сприймають дуже серйозно, заявив Шольц у п'ятницю після зустрічі в Берліні з новим прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе", - передає агентство DPA.

"Шольц сказав, що він, як і глава МЗС ФРН Анналена Бербок, зробив усе можливе, щоб роз'яснити Ірану: жодної військової активності в цьому разі не повинно бути", - зазначає агентство.

Раніше в п'ятницю глава МЗС Франції Стефан Сежурне наполегливо рекомендував французам "утриматися найближчими днями від поїздок до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території". У відомстві зазначили, що це пов'язано з "ризиками військової ескалації на Близькому Сході".

1 квітня Тегеран і Дамаск повідомили про ізраїльський ракетний удар по консульству Ірану в столиці Сирії. Унаслідок атаки загинули два генерали Корпусу вартових Ісламської революції. В Ірані пообіцяли відповісти на цей напад, але не уточнили, коли і яким чином зроблять це.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу в четвер попередив, що Ізраїль не залишить атаку без відповіді, хоч би звідки вона походила.

У п'ятницю телеканал CBS News із посиланням на джерела в американському керівництві повідомив, що Іран може завдати удару по Ізраїлю вже в п'ятницю і задіяти понад 100 безпілотників і кілька десятків ракет.

Теги: #ізраїль #іран #шольц

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