Події

14:54 12.04.2024

На Харківщині один загиблий і двоє поранених унаслідок п'ятничних ворожих обстрілів - прокуратура

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Правоохоронці документують наслідки обстрілів населених пунктів Куп'янського району Харківської області, здійснених ЗС РФ у п'ятницю.

"Приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка з використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років і 76-річна жінка. Постраждалі від госпіталізації відмовилися, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки. Також сьогодні під ударом ворога було селище Куп'янськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область #обстріл

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