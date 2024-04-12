На Харківщині один загиблий і двоє поранених унаслідок п'ятничних ворожих обстрілів - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки обстрілів населених пунктів Куп'янського району Харківської області, здійснених ЗС РФ у п'ятницю.

"Приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка з використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років і 76-річна жінка. Постраждалі від госпіталізації відмовилися, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки. Також сьогодні під ударом ворога було селище Куп'янськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.