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14:29 12.04.2024

У разі нестачі місць на Національному військовому меморіальному кладовищі організовуватимуть філії в обласних центрах - заступник директора

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У разі нестачі місць на Національному військовому меморіальному кладовищі організовуватимуть філії в обласних центрах - заступник директора

У разі браку місць на Національному військовому меморіальному кладовищі організовуватимуть філії в обласних центрах, повідомив заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко.

"Коли, – сподіваюсь, цього не станеться, – держустанова зіткнеться з питанням нестачі місць, їх не вистачатиме для вшанування тих героїв, які мають право бути вшанованими на цьому об'єкті, державна установа розпочне реалізацію філій Національного військового меморіального кладовища в обласних центрах", - сказав він на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що справді право на поховання на військовому меморіальному кладовищі матимуть більше осіб, ніж його місткість.

Водночас Старущенко вважає, що далеко не всі ветерани з різних причин можуть захотіти бути похованими саме на меморіальному цвинтарі, зокрема через те, що тут не можуть бути поховані їхні родичі, а лише вони.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Теги: #кладовище

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