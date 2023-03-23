Події

14:41 23.03.2023

Харків'ян просять утриматися від відвідування найбільшого міського кладовища через високу мінну небезпеку

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Харків'ян просять утриматися від відвідування найбільшого міського кладовища через високу мінну небезпеку

Харківське КП "Ритуал" просить городян і жителів області утриматися від відвідування кладовища №17, що на Окружній дорозі в Харкові, зокрема напередодні великодніх свят і поминальних днів, через високу мінну небезпеку.

"Там (на кладовищі - ІФ-У) і досі піротехніки виявляють вибухонебезпечні предмети. Найбільш підступною є міна "Пелюстка", яка встановлюється дистанційно і зливається з травою та листям. Вона важить 80 г, має зеленуватий колір. Для спрацювання достатньо натиснути на неї із зусиллям 5-25 кг, після чого вибух уражає кінцівки людини, а внаслідок великої крововтрати можлива й смерть", - повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на співробітників "Ритуалу".

Харків'ян і жителів області просять також не відвідувати інші кладовища та меморіали через загрозу ракетних обстрілів, що зберігається.

"Навести лад на могилах та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування території, про що КП "Ритуал" повідомить додатково", - зазначають у пресслужбі міськради.

Кладовище №17 - найбільше з міських кладовищ Харкова.

Теги: #харків #кладовище #міни

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