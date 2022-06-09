Події

14:39 09.06.2022

Київрада звернеться до уряду для створення у столиці військового кладовища - Кличко

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Київрада звернеться до уряду для створення у столиці військового кладовища - Кличко

Київська міська рада звернеться до уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поруч із урочищем Бабин Яр, заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання Київради.

"Україна переживає на сьогодні велику трагедію та проходить через великі випробування - наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу та незалежність нашої держави. І наш обов'язок - вшанувати їхній подвиг та пам'ять про героїв. Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до уряду про створення у столиці воєнного кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд із урочищем Бабин Яр", - сказав Кличко, повідомляє пресслужба мера.

За його словами, міська влада готова взяти на себе всі витрати, пов'язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні у питаннях документального супроводу, можливо, навіть ухвалення окремого закону України з цього питання. Переконаний, що Київ має втілити цей проєкт спільно з державою", - наголосив Кличко.

Теги: #київрада #військові #кладовище

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