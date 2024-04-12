У Києві 11 квітня було зафіксовано два температурні рекорди

У четвер, 11 квітня, у столиці було зафіксовано два температурні рекорди, серед них - найвища середньодобова температура повітря за час спостережень - 18,6°С, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Бориса Срезневського.

"Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила 18,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2018 року на 1,3°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 5 червня", - йдеться на сайті ЦГО.

Також у четвер у столиці мінімальна температура повітря не опустилася нижче 14,7°С, що на 3,1°С вище за попередній рекордний показник для цього дня 1977 року.

Зазначається, що кліматологи вже зафіксували 13 температурних рекордів від початку квітня.