Атаковано підстанцію в Дніпропетровській області, обмеження постачання е/е застосовують на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

Уночі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції в Дніпропетровській області.

"Знеструмлювалися промислові споживачі. На ранок споживачів частково заживлено", - повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю.

Крім того, внаслідок обстрілу відключилося обладнання на газорозподільній мережі в Миколаєві. Без постачання газу залишилося понад 30 абонентів.

Також через бойові дії пошкоджено надземні газопроводи в Харківському районі. Призупинено газопостачання 136 абонентів.

За інформацією Міненерго, 12 квітня обмеження постачання електроенергії застосовують у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

11 квітня вдень через сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії сонячними станціями оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 7394 МВт-год.

"Також надлишки електроенергії постачалися до Польщі сумарною величиною 800 МВт-год. Водночас увечері в пікові години залучалася електроенергія із сусідніх країн - сумарно 1800 МВт-год", - зазначили у відомстві.