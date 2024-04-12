Події

11:12 12.04.2024

Атаковано підстанцію в Дніпропетровській області, обмеження постачання е/е застосовують на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

1 хв читати
Атаковано підстанцію в Дніпропетровській області, обмеження постачання е/е застосовують на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

Уночі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції в Дніпропетровській області.

"Знеструмлювалися промислові споживачі. На ранок споживачів частково заживлено", - повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю.

Крім того, внаслідок обстрілу відключилося обладнання на газорозподільній мережі в Миколаєві. Без постачання газу залишилося понад 30 абонентів.

Також через бойові дії пошкоджено надземні газопроводи в Харківському районі. Призупинено газопостачання 136 абонентів.

За інформацією Міненерго, 12 квітня обмеження постачання електроенергії застосовують у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

11 квітня вдень через сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії сонячними станціями оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 7394 МВт-год.

"Також надлишки електроенергії постачалися до Польщі сумарною величиною 800 МВт-год. Водночас увечері в пікові години залучалася електроенергія із сусідніх країн - сумарно 1800 МВт-год", - зазначили у відомстві.

Теги: #атаки #підстанція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 12.04.2024
Уночі окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями БПЛА

Уночі окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями БПЛА

11:59 11.04.2024
Пошкоджено об'єкти енергосистеми в 5 областях, на Харківщині застосовано аварійні відключення

Пошкоджено об'єкти енергосистеми в 5 областях, на Харківщині застосовано аварійні відключення

11:07 08.04.2024
Пошкоджено підстанції в дніпровському та східному регіонах, експорт е/е в понеділок заплановано до 5 країн - "Укренерго"

Пошкоджено підстанції в дніпровському та східному регіонах, експорт е/е в понеділок заплановано до 5 країн - "Укренерго"

07:04 08.04.2024
ППО знищила сім дронів над південними областями

ППО знищила сім дронів над південними областями

17:37 05.04.2024
У Запоріжжі сталося ще два вибухи

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

09:00 05.04.2024
Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

22:57 29.03.2024
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

18:23 27.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

08:34 25.03.2024
Атаковано дві підстанції на півдні країни, збільшено періоди обмеження енергоспоживання в Одеській області

Атаковано дві підстанції на півдні країни, збільшено періоди обмеження енергоспоживання в Одеській області

13:16 23.03.2024
Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги

ОСТАННЄ

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

Уповноважений з питань зниклих безвісти: Накопичуємо дані до Реєстру щодо невпізнаних тіл

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У Києві 11 квітня було зафіксовано два температурні рекорди

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ДП "Антонов" перетворено на АТ

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

Директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги: Ми хочемо запобігти будь-яким перервам в освіті дітей в Україні

В Україні гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна - директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА