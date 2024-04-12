Події

10:06 12.04.2024

Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги

1 хв читати
Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги

Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС, оскільки потенційно забруднена територія величезна, заявив директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину.

"Розмінування, безумовно, є пріоритетом. Потенційно забруднена територія величезна. Це призводить насамперед до проблем з безпекою, обробкою землі, створенням засобів до існування і можливостей для людей. Тому ми вирішуємо проблему розмінування трьома основними інструментами. Перший - це фінансування гуманітарної допомоги в рамках нашої програми. Другий - через інший інструмент фінансування Європейського Союзу, який називається Foreign Policy Instrument. Третій інструмент - це Механізм цивільного захисту, за допомогою якого ми отримуємо вкрай необхідне обладнання від наших країн-членів ЄС", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Папаконстантину наголосив, що, крім того, Європейський Союз регулярно обговорює питання розмінування з міжнародними партнерами та іншими донорами. Він також додав, що ЄС фінансує разом зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Швейцарським фондом розмінування (FSD) програму, спрямовану на безпечне повернення земель до продуктивного використання, зокрема шляхом очищення від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни, щоб допомогти відновити сільськогосподарське виробництво, сприяти економічному відновленню України.

Теги: #єк #розмінування #директорат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 07.04.2024
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

06:07 29.03.2024
Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

12:36 25.03.2024
В Україні сертифіковано 33 оператори протимінної діяльності - Свириденко

В Україні сертифіковано 33 оператори протимінної діяльності - Свириденко

17:50 18.03.2024
В Україні створено Національну асоціацію з гуманітарного розмінування

В Україні створено Національну асоціацію з гуманітарного розмінування

05:35 16.03.2024
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

11:19 13.03.2024
Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

17:31 12.03.2024
Перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro відбудуться у травні-червні 2024 року - Шмигаль

Перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro відбудуться у травні-червні 2024 року - Шмигаль

14:10 12.03.2024
На розмінування правого берега Херсонської області піде щонайменше два роки - голова ОВА

На розмінування правого берега Херсонської області піде щонайменше два роки - голова ОВА

13:09 03.03.2024
Мінекономіки та Palantir підписали угоду про партнерство у використанні ШІ під час розмінування

Мінекономіки та Palantir підписали угоду про партнерство у використанні ШІ під час розмінування

20:34 27.02.2024
Австралійський Minderoo Foundation виділив 5 млн австралійських доларів на розмінування українських сільгоспземель

Австралійський Minderoo Foundation виділив 5 млн австралійських доларів на розмінування українських сільгоспземель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів і 34 артилерійські системи - Генштаб

ОСТАННЄ

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

Уповноважений з питань зниклих безвісти: Накопичуємо дані до Реєстру щодо невпізнаних тіл

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У Києві 11 квітня було зафіксовано два температурні рекорди

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ДП "Антонов" перетворено на АТ

Атаковано підстанцію в Дніпропетровській області, обмеження постачання е/е застосовують на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

Директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги: Ми хочемо запобігти будь-яким перервам в освіті дітей в Україні

В Україні гуманітарна ситуація в районах, близьких до лінії фронту, дуже серйозна - директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА