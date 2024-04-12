Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС - директорат ЄК з гумдопомоги

Питання розмінування України є одним із головних пріоритетів для ЄС, оскільки потенційно забруднена територія величезна, заявив директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину.

"Розмінування, безумовно, є пріоритетом. Потенційно забруднена територія величезна. Це призводить насамперед до проблем з безпекою, обробкою землі, створенням засобів до існування і можливостей для людей. Тому ми вирішуємо проблему розмінування трьома основними інструментами. Перший - це фінансування гуманітарної допомоги в рамках нашої програми. Другий - через інший інструмент фінансування Європейського Союзу, який називається Foreign Policy Instrument. Третій інструмент - це Механізм цивільного захисту, за допомогою якого ми отримуємо вкрай необхідне обладнання від наших країн-членів ЄС", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Папаконстантину наголосив, що, крім того, Європейський Союз регулярно обговорює питання розмінування з міжнародними партнерами та іншими донорами. Він також додав, що ЄС фінансує разом зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Швейцарським фондом розмінування (FSD) програму, спрямовану на безпечне повернення земель до продуктивного використання, зокрема шляхом очищення від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни, щоб допомогти відновити сільськогосподарське виробництво, сприяти економічному відновленню України.