У Херсонській області внаслідок обстрілів є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У Херсонській області внаслідок обстрілів є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію про обстріли за минулу добу.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Комишани, Тягинку, Львів, Качкарівку, Кізомис, Білозерку, Гаврилівку, Костирку, Станіслав, Зміївку, Понятівку, Шляхове та Ромашкове. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України на території області знищили 1 "Shahed-131/136".