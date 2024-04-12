Понад 400 представників місцевого самоврядування європейських міст обговорили питання співпраці на 5-му Міжнародному саміті мерів

Представники самоврядування України, Молдови, Румунії, США, Швеції, Словаччини, Литви, Естонії, Італії, Великої Британії, Німеччини та інших країн обговорили питання співробітництва та безпеки під час Міжнародного саміту мерів у Кишиневі в четвер.

Започаткований в Україні Міжнародний саміт мерів, організований американським фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), цьогоріч уперше за вісім років відбувся за кордоном - у Молдові, за підтримки Президента Республіки Молдови Маї Санду. Загалом участь взяли 480 учасників, серед яких - 60 українських мерів та голів громад.

"Європейська інтеграція - це єдиний шлях для забезпечення процвітання громад у Молдові, Україні та європейському регіоні. А робота над трансформацією країни має здійснюватися у співпраці з місцевими громадами", - наголосила Президент Республіки Молдова Мая Санду, відкриваючи саміт.

Голова правління WNISEF Денніс Джонсон зазначив, що саміт є комунікаційним майданчиком, який допоможе "поліпшити наявні та створити нові партнерські зв'язки, з метою поліпшити якість життя жителів громад".

Зі спільним кордоном майже в 1000 км, Україна та Молдова є не просто сусідніми країнами, а стратегічними партнерами. Сьогодні Україна та Молдова спільно працюють на шляху до членства в Європейському Союзі, розв'язують безпекові питання та прагнуть зробити свої громади більш стійкими та успішними.

Засновниця Міжнародного саміту мерів та керівниця напряму місцевого економічного розвитку у WNISEF Ірина Озимок зазначила, що вкрай важливо показати мерам, які можливості надає ЄС, навчити громади працювати з інструментарієм Євросоюзу. Серед учасників саміту були представники генерального директорату Європейської комісії з питань регіональної та місцевої політики, Європейського інвестиційного банку, проєкту URBACT, міські голови міст із країн ЄС, які розповіли про економічний та соціальний ефекти реалізованих за допомогою партнерів проєктів.

"У сучасному глобальному світі мери - це не просто менеджери, яких тимчасово наймають для управління містами. Вони є агентами змін, візіонерами, які працюють над створенням стійких, конкурентоспроможних і щасливих місць для життя. Це непросте завдання і для українських мерів воно стає дедалі складнішим в умовах війни", - зазначила Озимок.

Крім того, Ірина Озимок анонсувала запуск дослідження "Полюси зростання" від Міжнародного саміту мерів, WNISEF, CIVITTA та EasyBusiness.

Дослідження покликане визначити ефективні інструменти економічного зростання для українських міст, пропозиції для кращого регіонального планування з урахуванням локальних особливостей, а також підходів для швидкого розвитку депресивних регіонів України. Концепція "полюсів зростання" була вперше застосована у Франції як інструмент відновлення після Другої Світової війни.

"Це підхід (концепція полюсів зростання), коли великі центри, наприклад, великі міста, допомагають слабшим, меншим громадам. По суті це продовження концепції децентралізації, синергії громад", - пояснила Озимок агентству "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні ця концепція успішно застосовується більш ніж у 45 країнах світу.

Під час саміту також було нагороджено десять пар міст спеціальним знаком "Сила Партнерства" за їхні спільні проєкти у сфері гуманітарної допомоги, культурного обміну, освіти, інфраструктури тощо. Такою нагородою були відзначені партнерства наступних міст: Миколаїв (Україна) та Хелм (Польща), Вінниця (Україна) та Карлсруе (Німеччина), Хмельницький (Україна) та Шяуляй (Литва), Цеханув (Польща), та Чортків (Україна), Караваджо (Італія) та Копичинці (Україна), Ліскерд (Велика Британія) та Каварцере (Італія), Білогородка (Україна) і Тиреше (Швеція), Денчень (Молдова) і Філіпештій-де-Педуре (Румунія), Єдинці (Молдова) та Алба-Юлія (Румунія), Бечой (Молдова) та Орадея (Румунія), Сірець (Молдова) і Тулучешть (Румунія).

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), що фінансується урядом США через USAID, є першим регіональним фондом прямих інвестицій в Україні та Молдові в розмірі $285 млн. За 29 років роботи в регіонах WNISEF інвестував понад $188 млн у 136 компаній і допоміг залучити $2,4 млрд.