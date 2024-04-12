Кемерон застеріг Іран від ескалації конфлікту на Близькому Сході

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав Іран не поглиблювати конфлікт на Близькому Сході і звернувся з цим закликом безпосередньо до іранського колеги Аміра-Абдоллахіяна.

"Сьогодні я ясно дав зрозуміти міністру закордонних справ Аміру-Абдоллахіяну, що Іран не повинен втягувати Близький Схід у ширший конфлікт. Я глибоко стурбований тим, що прорахунок може призвести до подальшого насильства. Натомість Ірану слід працювати над деескалацією та запобіганням подальшим нападам", - написав Кемерон у соцмережі X.

Як повідомляло раніше видання The Times of Israel, офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Деніель Хагарі заявив, що країна залишається в стані підвищеної готовності до потенційного нападу з боку Ірану.