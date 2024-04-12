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02:07 12.04.2024

Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

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Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

 Норвегія вже отримала дозвіл від США на передачу 22 F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання, повідомило видання Nettavisen з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що не всі 22 винищувачі повністю справні та придатні до польотів, але все ж можуть бути корисними Україні, наприклад, як запасні частини для ремонту літаків.

Видання припускає, що йдеться про 12 справних F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Ці літаки придатні до польотів і все ще перебувають у Норвегії.

"Угоду про продаж із Draken International, схоже, не реалізовано, а літаки, які мали використовуватися для тренувань у США, натомість використовуватимуться для захисту повітряного простору України", - йдеться в публікації.

Хоча США самі не передаватимуть літаки, Вашинтон має схвалити передачу. Це частина угоди, яку США уклали з країнами, що закупили F-16 та інші системи озброєнь, пише Nettavisen. Таким чином, Сполучені Штати зберігають певний контроль над своїми власними збройовими технологіями та уникають потрапляння технологій до рук ворожих країн.
 

Теги: #україна #норвегія #f_16

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