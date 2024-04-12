Кулеба закликав Францію активізувати зусилля з надання Україні нових систем ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Франції Стефаном Сежурне наслідки останнього авіаудару Росії і закликав Париж активізувати зусилля з надання нових систем ППО.

"Я говорив зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне про останній масовий авіаудар Росії та його вплив на енергетичну систему, економіку і цивільне населення України. Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому для забезпечення України додатковою протиповітряною обороною, і закликав Париж активізувати зусилля з надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", - написав Кулеба в соцмережі X у четвер увечері.

"І Київ, і Париж знають, де знаходяться ці системи. Деякі рішення можуть бути ухвалені швидко. Інші потребують часу, але робота над ними має розпочатися негайно. Потрібні термінові заходи", - наголосив глава МЗС України.