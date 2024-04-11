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23:31 11.04.2024

Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

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Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

Результатом двосторонніх переговорів аграрних міністрів Словаччини та України Річарда Такача і Миколи Сольського стала домовленість про проведення переговорів щодо торгівлі агропродукцією за участю аграрних асоціацій, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Словаччина погодилася на переговори з торгівлі сільгосппродукцією в тому форматі, в якому це було в Польщі, за участю аграрних асоціацій. Переговори відбудуться в травні в Кошице", - повідомило українське міністерство в Telegram.

"Міністри сільського господарства Словацької Республіки Річард Такач та України Микола Сольський зі своїми командами розібралися з пріоритетним делікатним питанням імпорту агротоварів з України", - написала пресслужба Мінсільгоспу Словаччини у Facebook.

Словацький міністр наголосив, що коридори солідарності через Словаччину з України до третіх країн мають продовжувати працювати. Водночас він зазначив, що українська агропродукція не повинна ставити під загрозу внутрішній ринок Словаччини, зокрема, фермерів і виробників продуктів харчування.

За інформацією словацького міністерства, сторони домовилися продовжити соціальний діалог і конструктивні двосторонні зустрічі для напрацювання й укладення меморандуму про співпрацю у сфері сільського господарства продовольства та лісового господарства.

Теги: #україна #словаччина #агропродукція

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