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22:46 11.04.2024

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

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Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

 Офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) контр-адмірал Деніель Хагарі заявив, що країна залишається в стані підвищеної готовності до потенційного нападу з боку Ірану, повідомляє The Times of Israel.

"Ми перебуваємо в стані бойової готовності і готові до різних сценаріїв, постійно оцінюємо ситуацію. Ми готові до нападу і захисту, використовуючи різні можливості, якими володіє ЦАХАЛ, а також готові співпрацювати з нашими стратегічними партнерами", - сказав він.

Хагарі також повідомив, що глава Центрального командування США генерал Майкл Курилла прибув до Ізраїлю, щоб провести з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві оцінку "викликів безпеці в регіоні".

"Наші стратегічні відносини зі збройними силами США міцні й тісні", - підкреслив представник ЦАХАЛу.

За словами Хагарі, "атака з іранської території стала б явним доказом намірів Ірану загострити ситуацію на Близькому Сході і перестати ховатися за проксі-силами".

Теги: #ізраїль #війна #іран

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