Події

19:47 11.04.2024

Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

1 хв читати
Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

Протягом доби українські захисники відбили 15 атак противника на бахмутському напрямку, загалом на фронті зафіксовано 53 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне становище", - ідеться у зведенні, розміщеному на фейсбуці в четвер увечері.

Також ЗСУ відбили п’ять ворожих атак на авдіївському напрямку в районах Новокалинового, Уманського та Нетайлового Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи з займаних рубежів.

У свою чергу протягом доби противник за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону українських військових на новопавлівському напрямку в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Урожайного.

Окрім цього, ворог здійснив дві атаки на позиції ЗСУ на оріхівському напрямку в районі Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі, ще дві атаки - в районі Кринок на херсонському напрямку.

На куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних дій не вів.

 

Теги: #генштаб #фронт #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 11.04.2024
Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

19:51 11.04.2024
Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

19:04 11.04.2024
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" обстановка складна, але контрольована, у Часовому Яру противника немає

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" обстановка складна, але контрольована, у Часовому Яру противника немає

07:50 11.04.2024
На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

07:46 11.04.2024
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

19:29 10.04.2024
Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

19:27 10.04.2024
За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

19:22 10.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

07:38 10.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

07:31 10.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ енергетичному об'єкті в Київській області

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА