Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

Протягом доби українські захисники відбили 15 атак противника на бахмутському напрямку, загалом на фронті зафіксовано 53 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне становище", - ідеться у зведенні, розміщеному на фейсбуці в четвер увечері.

Також ЗСУ відбили п’ять ворожих атак на авдіївському напрямку в районах Новокалинового, Уманського та Нетайлового Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи з займаних рубежів.

У свою чергу протягом доби противник за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону українських військових на новопавлівському напрямку в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Урожайного.

Окрім цього, ворог здійснив дві атаки на позиції ЗСУ на оріхівському напрямку в районі Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі, ще дві атаки - в районі Кринок на херсонському напрямку.

На куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних дій не вів.