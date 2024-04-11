Події

19:34 11.04.2024

У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

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У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

Поліція документує наслідки ворожих обстрілів Великих Проходів Дергачівської громади та Верхньої Писарівки Вовчанської громади Харківської області.

"Близько 15:30 ворог обстріляв Великі Проходи Дергачівської громади. Пошкоджено будинок і сарай. Поранення отримав 75-річний чоловік. Близько 17:00 військові РФ завдали авіаудару, попередньо, керованою авіабомбою по будівлі лісового господарства у Верхній Писарівці Вовчанської громади. Унаслідок обстрілу травм зазнали два працівники лісництва: чоловіки 52 і 46 років. Із мінно-вибуховими травмами постраждалих доставили до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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