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19:09 11.04.2024

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

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Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

Правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з районних рад Одеської області в підбурюванні підприємця до надання неправомірної вигоди сумою $450 тис., повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"10 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди сумою $450 тис. депутату однієї з районних рад Одеської області", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Під час досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановлено, що депутат однієї з райрад Одеської області підбурював підприємця до надання депутатам і посадовим особам однієї з селищних рад регіону неправомірної вигоди сумою $450 тис.

Зазначається, що за ці кошти фігурант пропонував підприємцю вирішити питання щодо виділення земельних ділянок на Одещині для подальшої їх забудови.

Правоохоронці викрили чиновника одразу після отримання ним першої частини коштів сумою $10 тис.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.

Зазначене кримінальне провадження було передано з Головного управління Нацполіції в Одеській області до Національного антикорупційного бюро України у квітні 2024 року.

 

Теги: #депутат #підозра #одеська

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