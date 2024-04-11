Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ідеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 182 дитини. Міста Харкова це рішення не стосується", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, уже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей.