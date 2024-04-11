Події

16:40 11.04.2024

Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

1 хв читати
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в Європейському Союзі, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії.

"Підтримка Словацької Республіки, якщо йдеться про Україну та її амбіції стати членом Європейського Союзу... Маємо абсолютну повну підтримку... Ми не є країною, яка чинитиме вам перепони на вашому шляху (до ЄС - ІФ-У). Навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід переговорів про вступ", - сказав Фіцо на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер.

Він наголосив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу.

Також Фіцо зазначив, що Словаччина братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.

Теги: #словаччина #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 11.04.2024
Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію електроінтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року - Шмигаль

Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію електроінтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року - Шмигаль

15:55 11.04.2024
Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

12:44 11.04.2024
Міжурядові консультації дадуть поштовх для реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини - Шмигаль

Міжурядові консультації дадуть поштовх для реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини - Шмигаль

12:31 07.04.2024
Представник правлячої партії "Глас" Пеллегріні переміг на виборах президента Словаччини

Представник правлячої партії "Глас" Пеллегріні переміг на виборах президента Словаччини

19:27 06.04.2024
Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

18:34 04.04.2024
Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

17:25 21.03.2024
"Ліси України" поставлять на експорт до Словаччини 110 тис. сіянців сосни та ялини

"Ліси України" поставлять на експорт до Словаччини 110 тис. сіянців сосни та ялини

19:10 20.03.2024
Глави транспортних відомств України та Словаччини обговорили запуск поїзда Київ - Кошице

Глави транспортних відомств України та Словаччини обговорили запуск поїзда Київ - Кошице

16:46 19.03.2024
Клименко обговорив із послом Словаччини питання двостороннього співробітництва - МВС

Клименко обговорив із послом Словаччини питання двостороннього співробітництва - МВС

00:40 19.03.2024
Через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні тимчасово обмежать рух

Через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні тимчасово обмежать рух

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумській ТЕЦ

Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова

Європарламент прибрав із голосування фінансування Ради: Поставте Україні Patriot

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

ОСТАННЄ

По соцпослуги звернулося понад 90 тис. ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році - Мінсоцполітики

Третій евакуаційний поїзд прибув із Покровська до Рівненської області

ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумській ТЕЦ

Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова

Європарламент прибрав із голосування фінансування Ради: Поставте Україні Patriot

У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА