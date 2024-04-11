Латвія надасть Україні у 2024 році військову допомогу в розмірі EUR112 млн

Згідно з підписаною в четвер у Вільнюсі Угодою між Україною та Латвійською Республікою про довгострокову підтримку та зобов'язання з безпеки, Латвія поставила собі за мету на 2024, 2025 і 2026 роки надавати Україні необхідну військову підтримку в розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту щорічно.

Про це йдеться в угоді, текст якої оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Згідно з документом, "Латвія зобов’язується надавати Україні всебічну й довгострокову військову та невійськову підтримку, зокрема у сферах політичної, військової допомоги, у відбудові, а також у сферах економічної, фінансової та гуманітарної підтримки".

"Латвія підтверджує свій намір надавати довгострокову військову підтримку українським Силам безпеки й оборони на основі нагальних і майбутніх потреб, висловлених Україною, відповідно до концепції майбутніх Сил оборони та можливостей Латвії, але не обмежуючись ними", - йдеться в ньому.

"Латвія поставила собі за мету на 2024, 2025 і 2026 роки надавати Україні необхідну військову підтримку в розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту щорічно, включно з військовою підготовкою і постачанням техніки та озброєнь у наземній, повітряній, морській і кіберелектромагнітній сферах, за умови наявності відповідних можливостей і ресурсів. У 2024 році Латвія надасть Україні близько EUR112 млн військової підтримки", - підтверджується в угоді.

Латвія разом із Великою Британією очолила коаліцію безпілотників для України з метою надання Україні мільйона безпілотників до кінця 2024 року і далі.

Латвія також продовжуватиме робити свій внесок в коаліцію з інформаційних технологій, яку очолює Естонія, і коаліцію з розмінування, яку очолює Литва, надаючи обладнання та проводячи тренінги в рамках UDCG.

Латвія, йдеться також в угоді, підтримуватиме зміцнення зв'язків оборонної промисловості України з європейською оборонною технологічною і промисловою базою, зважаючи на можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія та Європейська оборонно-промислова програма.

Латвія зобов'язується також створити навчальний центр і полігон для тренувань безпілотних літальних апаратів, надавати фінансову та матеріальну допомогу для досягнення цілей коаліції, а також координувати підтримку серед союзників України.

Вона продовжить реабілітацію та лікування українських військовослужбовців у медичних і реабілітаційних установах Латвії, а також посилення реабілітаційного сектору України через реалізацію відповідних проєктів співпраці.

"Латвія зробить усе можливе, щоб підтримати Україну на шляху до ЄС та у виконанні процедур вступу до ЄС, зокрема шляхом обміну досвідом реформ та інтеграції в ЄС. Латвія сприятиме єдиному підходу ЄС щодо України, зокрема через Ukraine Facility, щоб Україна могла розраховувати на передбачуваний фінансовий потік, необхідний для макрофінансової стабільності, відновлення та інтеграції в ЄС", - зазначається в тексті.

Латвія зобов'язується брати участь у довгостроковому відновленні України, зосередивши свою діяльність та інвестиції в пріоритетному порядку в Чернігівській області та місті Чернігові. У період із 2024 до 2026 року Латвія виділяє EUR15 млн на реалізацію проєктів реконструкції з акцентом на відновленні об'єктів соціальної інфраструктури, психологічній підтримці жінок і передачі досвіду, особливо з питань, пов'язаних із інтеграцією в ЄС.

Україна підтримає зусилля Латвії щодо отримання місця непостійного члена в Раді Безпеки ООН на період 2026-2027 років.

Угода діє протягом 10 років.