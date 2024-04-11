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14:33 11.04.2024

Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

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Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

У четвер, 11 квітня, Київрада має виділити ще понад 1,5 млрд грн на допомогу військовим, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Із них: 995 млн грн за програмою "Захисник Києва"; 30 млн грн - субвенція Міністерству оборони України; майже 80 млн грн - на облаштування фортифікаційних споруд; майже 460 млн грн - на соціальні виплати для захисників і захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань київська влада збільшила фінансування потреб сил безпеки і оборони до більш ніж 5 млрд грн. Отже, сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд грн за період цього року.

"І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, щоб і далі збільшувати фінансування потреб військових і ветеранів", - наголосив мер.

Теги: #київ #кошти #військові

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